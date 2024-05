Operaio 22enne ucciso da lastra acciaio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 17 maggio 2024) 20.30 Un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente sul lavoro a Scafati,in provincia di Salerno, mentre lavorava in un palazzo in pieno centro. Sarebbe statoda unadi, caduta dalla carrucola che la stava sollevando. Ilè morto sul colpo. Il giovaneera al lavoro su un' impalcatura di un palazzo in ristrutturazione. Sono in corso accertamenti sulla posizione lavorativa del giovane.