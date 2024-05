Omofobia -Mattarella | no all' intolleranza

(Di venerdì 17 maggio 2024) 10.00 "L'per il diverso,l'indifferenza di fronte alle compressioni delle altrui libertà, costituiscono lacerazioni alla convivenza democratica". Così il Capo dello Stato,, nella Giornata Internazionale contro l', la transfobia e la bifobia. In oltre 60 Paesi l'omosessualità è punita, e in alcuni ancora si rischia persino la pena di morte", ricorda il Presidente. "I principi di eguaglianza e non discriminazione, sanciti dalla Costituzione, sono un presupposto imprescindibile per il progresso".

Omofobia, Mattarella: "Inaccettabili aggressioni e discorsi d'odio" - omofobia, Mattarella: "Inaccettabili aggressioni e discorsi d'odio" - Lo dichiara il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale contro l'omofobia, la Transfobia e la Bifobia. "L'intolleranza per il diverso, l'indifferenza ...

Mattarella contro l'omofobia: "Offende la collettività, non è possibile rassegnarsi" - Mattarella contro l'omofobia: "Offende la collettività, non è possibile rassegnarsi" - Le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata Internazionale contro l'omofobia, la Transfobia e la Bifobia.

OMOFOBIA, MATTARELLA: SERVE IMPEGNO PER SOCIETA' INCLUSIVA - omofobia, MATTARELLA: SERVE IMPEGNO PER SOCIETA' INCLUSIVA - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale contro l'omofobia, la Transfobia e la Bifobia, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “I principi di eg ...