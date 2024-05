(Di venerdì 17 maggio 2024) Il messaggio del presidente della Repubblica in occasione della Giornata Internazionale contro l', la Transfobia e la Bifobia: "Intolleranza lacera convivenza democratica. Basta discriminazioni, non rassegniamoci a brutalità" "I principi di eguaglianza e non discriminazione, sanciti dalla nostra Costituzione, sono un presupposto imprescindibile per il progresso di qualsiasi società democratica e per la piena realizzazione

L’appello del capo dello Stato: “Le istituzioni forniscano alle nuove generazioni gli strumenti per comprendere le diversità”

Omofobia, Mattarella: "Inaccettabili aggressioni e discorsi d'odio" - omofobia, mattarella: "Inaccettabili aggressioni e discorsi d'odio" - Lo dichiara il Presidente della Repubblica, Sergio mattarella, in occasione della Giornata Internazionale contro l'omofobia, la Transfobia e la Bifobia. "L'intolleranza per il diverso, l'indifferenza ...

Mattarella contro l'omofobia: "Offende la collettività, non è possibile rassegnarsi" - mattarella contro l'omofobia: "Offende la collettività, non è possibile rassegnarsi" - Le parole del presidente della Repubblica Sergio mattarella in occasione della Giornata Internazionale contro l'omofobia, la Transfobia e la Bifobia.

OMOFOBIA, MATTARELLA: SERVE IMPEGNO PER SOCIETA' INCLUSIVA - omofobia, mattarella: SERVE IMPEGNO PER SOCIETA' INCLUSIVA - Il Presidente della Repubblica, Sergio mattarella, in occasione della Giornata Internazionale contro l'omofobia, la Transfobia e la Bifobia, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “I principi di eg ...