Omobilesbotransfobia - soltanto a Roma e nel Lazio 6mila chiamate nell’ultimo anno

(Di venerdì 17 maggio 2024) Aaumentano rapine e furti ai danni della comunità LGBT+: è quanto riportano i dati del Contact diCapitale - Gay Help Line esposti oggi, in occasione della Giornata Internazionale contro l’Omolesbobitransfobia.

Omobilesbotransfobia, l’Italia perde due posizioni nella classifica di Ilga-Europe: sui diritti Lgbtq+ è tra gli ultimi in Ue - omobilesbotransfobia, l’Italia perde due posizioni nella classifica di Ilga-Europe: sui diritti Lgbtq+ è tra gli ultimi in Ue - Alla vigilia della Giornata mondiale contro l’omolesbobitransfobia, l’Italia scivola agli ultimi posti in classifica nello studio Rainbow Europe sui diritti Lgbtq+, pubblicato ogni anno dalla ong Ilga ...

Contro la violenza istituzionale sui corpi trans*: perché la comunità T scende in piazza il 18 maggio - Contro la violenza istituzionale sui corpi trans*: perché la comunità T scende in piazza il 18 maggio - "È evidente che esista una volontà concreta di cancellarci, perché non troviamo un'altra spiegazione a un tale accanimento”.

Roma, svastica sulla locandina della manifestazione trans* del 18 maggio - roma, svastica sulla locandina della manifestazione trans* del 18 maggio - “Questo è un grave atto transfobico, nonché violenza sistemica, che deve farci riflettere su quanto la partecipazzione di tuttx sia necessaria alla manifestazione del 18 maggio a roma” – si legge nel ...