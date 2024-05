Ogni scusa è buona per precettare | così Salvini continua a cancellare il diritto di sciopero

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ancora una volta. Ormai è un’abitudine. Eper il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, peruno. L’ultimo caso è quello della protesta delle sigle sindacali del trasporto ferroviario: loera previsto per domenica 19 e lunedì 20 maggio. Era previsto, appunto, perchéha deciso di precettarlo. Loera in programma dalle 3 di domenica alle 2 di lunedì 20 maggio. Ma non si può fare. E la motivazione diè legata al Gran Premio di Formula 1. Che si terrà a Imola nel weekend. E per il quale, secondo, non si può scioperare in nessuna parte d’Italia. La precettazione dellodel ...

La principessa Kate si scusa su X per la diffusione di una foto modificata . «Come molti foto grafi dilettanti, di tanto in tanto mi cimento nell’editing. Volevo esprimere le mie scuse per la confusione causata dalla foto di famiglia che abbiamo ...

Michele Miliano è disperato. Pur di salvarsi la faccia tira in mezzo esponenti del centrodestra. Stanno facendo parecchio discutere infatti le parole del governatore della Puglia rilasciate in un'intervista che andrà in onda su La7 giovedì ...

Djokovic colpito in testa da una borraccia, è stato il Falco Ferri: «Chiedo scusa, non l'ho fatto apposta» - Djokovic colpito in testa da una borraccia, è stato il Falco Ferri: «Chiedo scusa, non l'ho fatto apposta» - L’ha fatta di nuova grossa, Mario Ferri detto il Falco, l’invasore seriale in manifestazioni sportive, che si assume sui social la responsabilità della borraccia caduta sulla ...

Lettera elettorale ai malati di tumore, il medico Battaglia chiede scusa - Lettera elettorale ai malati di tumore, il medico Battaglia chiede scusa - Primario di Senologia dell'Asl1, presidente Lilt e candidato con la lista Rolando sindaco: «Mi sono rivolto ai miei pazienti ma capisco il problema» ...