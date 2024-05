Oggi è venerdì 17 - questa data porta sfortuna? Tra mito e realt - ecco perché gli italiani lo temono ed esiste anche l’eptacaidecafobia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024)17: un giorno come tanti o un presagio di sventura? Per molti, questo binomio numerico evoca immagini di gatti neri, specchi rotti e scale da evitare accuratamente. Ma da dove nascesuperstizione così radicata nella nostra cultura? A differenza dei nostri vicini d’Oltralpe, che tremano di fronte al13, o dei latinoamericani, cheil martedì 13, noiabbiamo eletto infatti il17 a giorno nefasto per eccellenza. Una paura che affonda le sue radici in un passato lontano e che si intreccia con miti, leggende e credenze popolari. Ladel numero 17 risale addirittura agli antichi greci. Per i seguaci di Pitagora, il 17 era un numero scomodo, incastrato tra il 16 e il 18, considerati perfetti ...