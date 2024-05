Occhio Milan - il Lille pensa già al post Fonseca | la scelta

Come riportato da calciomercato.com, Paulo Fonseca non dovrebbe essere il nuovo Allenatore del Marsiglia . svolta in arrivo per il Milan ?

Paulo Fonseca , tecnico del Lille, è in pole per diventare il nuovo tecnico del Milan , secondo quanto riporta SportMediaset. Tuttavia, il futuro del portoghese non sembra ben definito al momento. Fonseca è il preferito della dirigenza del Milan Il ...

Fonseca Milan, il Lille corre ai ripari: già individuato il sostituto del portoghese. IL NOME - Ormai da diverse settimane il milan ha inserito nella lista dei possibili successori di Stefano Pioli anche il nome di Paulo fonseca, che al termine di questa stagione lascerà il Lille. Stando a ...

Milan, Fonseca in pole per la panchina | Ma occhio a Xavi a rischio esonero col Barcellona - Il futuro di Stefano Pioli quasi sicuramente sarà lontano da milano nella prossima stagione. E negli ultimi giorni è il nome di Paulo fonseca quello più gettonato a Casa milan. L'attuale tecnico del L ...

Panchina MIlan, sprint Fonseca: non andrà al Marsiglia - Paulo fonseca è sempre più vicino al milan dopo che ha rifiutato l'offerta del Marsiglia. Tra un decina di giorni si saprà la verità. C'è ancora da attendere qualche giorno per conoscere il nome del n ...