Nuovo allenatore Napoli - Moggi svela tutto | Conte? Ho parlato con amici…

(Di venerdì 17 maggio 2024) Si continua a parlare incessantemente su chi sarà il prossimodel, ma non c’è ancora nulla di concreto. Intantosi espone sul futuro di Antonio. Sono molti i temi di cui si parla in casa, ma quello principale è sicuramente sul prossimo. A fine stagione ci sarà la separazione tra ile Francesco Calzona, con il suo posto che sarà ricoperto da untecnico che però è ancora ignoto. Difatti nonostante le tante voci ed accostamenti alla panchina del, non si sa ancora chi guiderà gli azzurri nella prossima stagione. Ad esporsi nettamente sulla vicenda è Luciano, che ha annunciato novità importanti sul futuro di Antonio ...

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Francesco Bolzoni , ex calciatore allenato da Conte. Queste le sue parole: “E’ ovvio che Conte non è l’unico allenatore capace di allenare il Napoli, ma vista l’ambizione ...

“Voglio Gasperini ”. Non l’ha detto in pubblico, ma a Giovanni Manna, ds in pectore del Napoli che sarà: Aurelio De Laurentiis ha le idee chiare su chi vorrebbe vedere sulla panchina della squadra, dopo l’annus horribilis che sta per finire. E ...

Il tecnico giallorossi oggi ha raccontato un aneddoto riguardante Bale per spiegare la possibile evoluzione di Dorgu - Il tecnico giallorossi oggi ha raccontato un aneddoto riguardante Bale per spiegare la possibile evoluzione di Dorgu - Qualche anno fa c'era Mazzarri allenatore del napoli, per gennaio il napoli cercava un quinto di sinistra per il 3-5-2. Io avevo visto un giocatore nelle nazionali giovanili, giocava da terzino, mi ...

Allegri e Giuntoli alla Continassa, vertice in corso per il futuro - Allegri e Giuntoli alla Continassa, vertice in corso per il futuro - con la riunione iniziata da pochissimo che potrebbe essere quella decisiva per l'esonero dell'allenatore, a due giornate dalla fine del campionato. Vertice in corso per capire come chiudere la ...

Guerini: "ADL è un tipo pesante, travolge allenatori e dirigenti con la sua personalità" - Guerini: "ADL è un tipo pesante, travolge allenatori e dirigenti con la sua personalità" - “Ci sono stagioni storte, per carità, però dopo quello che ha fatto vedere il napoli lo scorso anno è incredibile quello che è accaduto. Nessun si aspettava che rivincesse il titolo, ma una qualificaz ...