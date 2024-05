Nuovo accordo Italia – Emirati Arabi

(Di venerdì 17 maggio 2024) a favore delle impresene Siglato un protocollo d’intesa tra lo Studio PDM Professionisti Associati e Serdal Holding L.L.C. per favorire l’internazionalizzazione delle impreseni negliUniti Una nuova corsia preferenziale per le aziendene che desiderano operare negli, grazie al memorandum d’intesa siglato dallo Studio PDM Professionisti Associati, con sede a Milano e La Spezia e SERDAL HOLDING L.L.C., compagnia di Abu Dhabi, attiva in progetti di sviluppo economico locali e internazionali. La stabilità del contesto politico ed economico, i significativi investimenti per potenziare i settori non petroliferi e per rafforzare il proprio ruolo commerciale e finanziario, l’elevato reddito pro-capite fanno degli ...

Energia geotermica made in Napoli per gli Emirati Arabi : è in corso la seconda fase del progetto di ricerca sviluppato da Graded , società del settore energetico guidata da Vito Grassi, in collaborazione con il Rochester Institute of Technology di ...

Graded , geotermia per gli Emirati Arabi : al via la seconda fase del progetto sviluppato con il RIT di Dubai. Energia geotermica made in Napoli per gli Emirati Arabi : è in corso la seconda fase del progetto di ricerca sviluppato da Graded , società ...

Scherma: weekend di Coppa del Mondo negli Emirati Arabi per Alberta Santuccio e Rossella - Scherma: weekend di Coppa del Mondo negli emirati arabi per Alberta Santuccio e Rossella - Le due spadiste in pedana a Fujairah, già qualificate per i Giochi di Parigi, a caccia di punti per il ranking. In Francia oggi in gara l'altro etneo Gianpaolo Buzzacchino ...

EDICOLA EMIGRAZIONE / LA MILLE MIGLIA VERSO NUOVE METE: A NOVEMBRE IN CINA - EDICOLA EMIGRAZIONE / LA MILLE MIGLIA VERSO NUOVE METE: A NOVEMBRE IN CINA - Brescia, 17 mag - La Freccia Rossa punta a Oriente. Non è una novità per la «corsa più bella del mondo», che nel 2022 e nel 2023 ha organizzato negli emirati arabi Uniti la gara di regolarità «1000 Mi ...

Turismo, in primo trimestre 2024 Dubai ha accolto 5,18 milioni di visitatori - Turismo, in primo trimestre 2024 Dubai ha accolto 5,18 milioni di visitatori - Dati diffusi dal Dubai’s Department of Economy and Tourism (Det) alla 31ma edizione del arabian Travel Market ...