Nuovi Dilemmi per Gianrico Carofiglio su Rai3

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 17 maggio 2024)Torna su, la terza edizione del programma ideato e condotto dallo scrittore. Sei puntate in seconda serata in cui verrà affrontato ogni volta un dilemma diverso, una questione controversa che si presta a interpretazioni e soluzioni molto differenti. “Il dilemma della desinenza” è il tema della prima puntata in onda domenica 19 maggio alle 23.15 Rai 3. Ospiti: la linguista Vera Gheno e lo scrittore Emanuele Trevi. Il dilemma si concentra sull’opportunità o meno di cambiare di punto in bianco le convenzioni linguistiche di genere per indicare le professioni al femminile; comprendere se l’uso del genere maschile per le professioni sia ancora una soluzione pragmatica che facilita la comprensione reciproca o se viceversa ...