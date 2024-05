Nuova Skoda Elroq 2025 | come sarà la piccola elettrica?

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di venerdì 17 maggio 2024) E’ stata immortalata in prova la. Si tratta di una crossover di segmento B/C, totalmente elettrico, che arriverà nel 2015. L’autoprogettata su un’evoluzione del pianale MEM, denominato MEB small. Le immagini dei test dellavettura (camuffata) sono state immortalate e riportate dal noto sito di informazione motoristica Carscoops. Di seguito il link alla fonte:Compact Electric SUV Spied For The First Time Lacamuffata presenta unità di illuminazione divise ed una griglia sottile e completamente chiusa. A tutto ciò si uniscono prese d’aria verticali ed un’ampia bocca inferiore con accenti metallici. Le immagini utilizzate nell’articolo sono dei render ...