Nuova Bentley Continental GT | lusso e potenza sostenibile

(Di venerdì 17 maggio 2024)sta per svelare la quarta generazione della sua iconicaGT, e questa volta è tutto pronto per una rivoluzione. LaGT debutterà a giugno, con un motore che promette di ridefinire il concetto di performance. Ultra Performance Hybrid: il futuro è qui Dimentica il glorioso W12. LaGT sarà la primaa montare l’inedito motore Ultra Performance Hybrid. Questo V8 sovralimentato sprigiona 782 cavalli e una coppia di 1.000 Nm. Numeri da capogiro che, uniti a un’autonomia di 80 km in modalità elettrica e emissioni di CO2 inferiori a 50 g/km, la rendono lapiù potente emai prodotta. Un bel salto in avanti per un marchio che ha ...