Nubifragi - il Nord è in ginocchio | inondazioni in Venet - disastri in Lombardia

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il maltempo sta mettendo a dura prova ilItalia. Ino, a causa delle forti piogge, il fiume Muson dei Sassi ha rotto un argine il 17 maggio ed è esondato a Camposampiero (Padova). Alcune abitazioni, evacuate, sono rimaste isolate. In tutta la regione gli allagamenti coinvolgono i centri abitati dei comuni di Asolo, Castelfrancoo, Altivole, Casier, Fonte e Moglianoo (Treviso), Quarto d’Altino (Venezia), e Camposampiero (Padova). Dal 16 maggio un uomo di 66 anni è disperso dopo essere caduto in un canale in piena a Cantù, in provincia di Como. A Vicenza e provincia la Protezione civile dichiara l’allerta rossa, dopo le previsioni di nuove abbondanti precipitazioni. Un’alluvione così a metà maggio “non ce l’aspettavamo” ha commentato il presidente della Regioneo, Luca Zaia. ...

