Notte Europea dei Musei - tutti i siti con apertura serale a Napoli

(Di venerdì 17 maggio 2024)aderisce alladei, l’iniziativa con cui iapriranno le loro porte al costo simbolico di 1 euro. Sabato 18 maggio 2024 torna ladei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che si svolge in contemporanea in tutta Europa

Ingresso dalle 20 alle 2 al costo simbolico di un euro (o gratis): è questa la Notte dei Musei che torna sabato 18 maggio 2024 a Roma e in tutta euro pa. Porte aperte nei luoghi della cultura della Capitale: ecco quali visitare .Continua a leggere

Anche il Sulphur di Perticara aderisce alla Notte Europa dei Musei - Anche il Sulphur di Perticara aderisce alla notte Europa dei musei - Il Museo Storico Minerario Sulphur di Perticara aderisce alla manifestazione, giunta alla ventesima edizione, con l’apertura serale dalle ore 20.30 alle ore ...

Notte dei Musei 2024 a Roma: l’elenco dei siti da visitare a 1 euro e gli eventi il 18 maggio - notte dei musei 2024 a Roma: l’elenco dei siti da visitare a 1 euro e gli eventi il 18 maggio - Ingresso dalle 20 alle 2 al costo simbolico di un euro (o gratis): è questa la notte dei musei che torna sabato 18 maggio 2024 a Roma e in tutta Europa ...

Sabato cinque appuntamenti speciali per la Giornata dei Musei - Sabato cinque appuntamenti speciali per la Giornata dei musei - Sabato 18 maggio è la Giornata Internazionale dei musei, un momento speciale che ogni anno, dal 1977, ICOM organizza a livello mondiale per evidenziare la loro l’importanza. Il Comune con Fondazione B ...