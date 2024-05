Notte Europea dei Musei al Parco Archeologico di Ercolano con il Teatro - l’Antiquarium e il Padiglione della Barca

Caserta. Sabato 18 maggio 2024 torna la Notte Europea dei Musei , l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che si svolge in contemporanea in tutta Europa, con l’obiettivo di ...

Teatro stracolmo per le tre serate di “Sogno di una notte di mezza sbronza”, commedia brillante in tre atti che ha portato nel pubblico serenità e buonumore. Successo, dunque, della rassegna teatrale in vernacolo promossa dal Comune di Massa e ...