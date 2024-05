Non vedo i colori - ma con il naso riconosco 50mila essenze Intervista a Baldo Baldin - il profumiere dei grandi chef

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ama definirsi liquorista, anche se nel gergo la sua figura è riconosciuta come. Quello sopraffino che gli permette di riconoscere quasireferenze fra, idrolati, botaniche. Che sia cannella, ginepro, aronia, nulla passa inosservato ai, anni 51, uno dei primi profumieri d’Italia. Scrive le formule su un pentagramma, è arrivato anche a studiare la formula della Coca-Cola, e se alcuni piatti dicome Niko Romito, Massimo Bottura o Igles Corelli sono equilibrati, il merito è anche suo. Quando inizia la sua storia? Da bambino i miei genitori non potevano tenervi per via del loro lavoro e sono andato a stare dagli zii. Sono cresciuto nella bottega di mio zio che era un barbiere con la passione per i profumi. È lì che ho avuto ...

