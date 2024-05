Non toglieteci Kvaratskhelia la sua punizione è stata un’opera d’arte

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 17 maggio 2024) Èuna classica partita di fine stagione. Anche divertente. Peraltro una delle migliori giocate dal Napoli quest’anno. Probabilmente complice anche la Fiorentina che forse è già con la testa alla finale di Conference League. Noi possiamo dire che se il Napoli avesse giocato sempre con questa intensità e con questa determinazione, avrebbe potuto avere una decina di punti in più in classifica. È finita 2-2. Il Napoli è rimasto nono in classifica. E probabilmente finirà così questo balordo campionato. Il Napoli ha pagato a caro prezzo i novanta secondi di amnesia verso la fine del primo tempo. Era in vantaggio 1-0 grazie al colpo di testa di Rrahmani. Improvvisamente, si è spenta la luce. Il primo gol non è responsabilità di nessuno. Èuna splendidadi Biraghi. Poi, però, nella costruzione dal basso Politano ha ...