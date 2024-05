Non piacciono ai pendolari del Valdarno le proposte di Rfi e Trenitalia

(Di venerdì 17 maggio 2024) Arezzo, 17 maggio 2024 – Non sono per niente convinti idella vallata in merito allearrivate da Rfi eper alcuni treni. Ne sono state bocciate tre su cinque: questo il risultato del sondaggio effettuato dal ComitatoDirettissima attraverso il relativo gruppo Facebook. Ledi modifica di orari e tratte per alcuni treni delerano state presentate a Sindaci, Assessori e al Comitatodurante l'incontro dello scorso 16 aprile nella sede della Regione Toscana, alla presenza dell'Assessore Regionale ai Trasporti Baccelli. I primi due treni oggetto del sondaggio sono della tratta Firenze-Chiusi, 4119 e 4109, con partenza a metà pomeriggio, alle 17.02 e 17.14 rispettivamente, per i ...

