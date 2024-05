Non è un parco - è una prigione Animali tenuti in condizioni disuman - scoppia la protesta sui social contro lo zoo

(Di venerdì 17 maggio 2024) Unfaunistico nella provincia orientale cinese di Anhui è accusato di tenere gliinorribili, causando la morte di oltre una dozzina di tigri siberiane per cause innaturali. La scioccante indagine, condotta da una rivista di proprietà del China News Service, ha scatenato l’indignazione nello stato asiatico dopo la sua pubblicazione lunedì, portando a chiedere che i proprietari delsubiscano conseguenze legali. Il Fuyang Wildlife Park è accusato di una serie di pratiche scorrette, tra cui l’allevamento illegale di specie protette, la vendita disenza licenza, la detenzione diine, la morte di molti di essi per incuria e il mancato smaltimento dei loro corpi. Secondo il rapporto, tra gli ...

La Mia Auto: tutte - La Mia Auto: tutte - L'iniziativa “Orso 2x50” di Wwf favorisce la tutela dell'orso bruno marsicano nell'Appennino dagli incidenti stradali che coinvolgono anche gli umani, con diversi piani d'azione ...

Tigri morte nascoste nei freezer e cuccioli maltrattati: sotto accusa lo zoo degli orrori. «Non è un parco per animali, è una prigione» - Tigri morte nascoste nei freezer e cuccioli maltrattati: sotto accusa lo zoo degli orrori. «Non è un parco per animali, è una prigione» - Freezer pieni di tigri morte, cuccioli maltrattati e orsi chiusi in piccole gabbie di ferro. Sembrerebbe la scena di un film horror, ma è la pura realtà. È quello ...

Il gambero rosso della Louisiana è stato avvistato in Lombardia, i rischi per l'ambiente - Il gambero rosso della Louisiana è stato avvistato in Lombardia, i rischi per l'ambiente - Si tratta di una specie aliena molto vorace, che può avere un forte impatto negativo sugli ecosistemi e sugli habitat nei quali si diffonde ...