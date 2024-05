NON C’È 2 SENZA 3! Milan firma il tris al Giro d’Italia - volata imperiale a Cento nel giorno dei ventagli

(Di venerdì 17 maggio 2024) Alil Bel Paese continua ad esaltarsi grazie ad un fenomenale Jonathan. Non c’è duetre per la Maglia Ciclamino: il friulano della Lidl-Trek fa tripletta nella Corsa Rosa cogliendo il successo allo sprint anche in quel di, dimostrandosi ancor di più il miglior velocista presente in gara. Resta in Maglia Rosa, nonostante il pericolo, Tadej Pogacar. Tre uomini sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Andrea Pietrobon (Team Polti-Kometa), Manuele Tarozzi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e Alessandro Tonelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè). Il gruppo però ha schierato le squadre dei velocisti davanti, non lasciando assolutamente spazio ai tre azzurri. La fuga del mattino è stata raggiunta praticamente dopo il traguardo volante di ...

