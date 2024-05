Nomine - It - Tim Su cosa si giocano la reputazione Meloni & Co

(Di venerdì 17 maggio 2024) Se è vero che gli esami non finiscono mai, quelli di Giorgiasono solo all’inizio. Basta metterli in fila uno dopo l’altro per farsi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Meloni voleva aspettare dopo le Europee per capitalizzare il voto, ma almeno in due casi dovrà agire prima . Scannapieco verso la conferma, Donnarumma a Fs con Ferraris pronto per Netco Segui su affaritaliani.it

La notizia è che le nomine nelle partecipate pubbliche si faranno dopo le europee . Come voleva la Presidente del Consiglio che ha respinto le forti richieste della Lega per farle entro maggio. Salvini teme di uscire ancor più indebolito dalle urne ...

Ferrovie, Cassa depositi e prestiti e soprattutto la Rai: Giorgia Meloni decide di non decidere. Le nomine , quelle pesanti, arriveranno dopo le europee. Quando, si augura, le prete... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Italia a giudizio davanti alla Cedu per la legge elettorale. Il governo a lavoro per la memoria difensiva - Italia a giudizio davanti alla Cedu per la legge elettorale. Il governo a lavoro per la memoria difensiva - A quasi due anni dal suo insediamento, il governo meloni vede contestato il sistema elettorale che aveva condotto alla sua nomina. La Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha infatti dichiarato ...

Russia, la guerra motore dell’economia: le nuove nomine di Putin, i “figli di” e il ruolo chiave di Belousov alla Difesa - Russia, la guerra motore dell’economia: le nuove nomine di Putin, i “figli di” e il ruolo chiave di Belousov alla Difesa - Il leader del Cremlino ha inserito nuovi pedoni nei posti chiave del potere. Arrivano i "giovani rampanti" di famiglie illustri, ma la casella chiave è la Sicurezza. Tutti hanno un sostituto, tranne l ...

Nomine, Ita, Tim. Su cosa si giocano la reputazione Meloni & Co. - nomine, Ita, Tim. Su cosa si giocano la reputazione meloni & Co. - Un dossier che andrà affrontato nel viaggio di meloni a Pechino confermato, ma non si sa quando. Molte delle partite industriali s’incrociano anche con le prossime nomine, a cominciare dalla Cassa ...