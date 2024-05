(Di venerdì 17 maggio 2024) Mentre l’amministrazione locale propone la “” deicome soluzione ai recenti episodi di violenza, si levano voci critiche che denunciano l’ipocrisia e l’emarginazione celate dietro questi interventi, favorendo un contesto urbano ripulito a discapito delle fasce più vulnerabili della popolazione. Negli ultimi mesi abbiamo assistito all’aumento esponenziale di articoli comparsi nei quotidiani locali in cui vengono riportati casi di violenza che si sono verificati nei dintorni deidi Arezzo. La situazione viene descritta attraverso il ben consolidato e ormai onnipresente lessico di guerra, al quale la stampa locale sembra affezionata in modo incontenibile. L’unica soluzione proposta dall’amministrazione è unurbanistico di ...

Secondo quanto ricostruito un gruppo di stranieri sarebbe venuto alle mani in una lite scatenatasi per futili motivi L'articolo Arezzo : rissa a colpi di bottiglia in pieno giorno ai giardini Porcinai. Un ferito proviene da Firenze Post.

A Montevarchi firmato il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” - A Montevarchi firmato il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” - Il Prefetto di Arezzo Maddalena De Luca e il Sindaco Silvia Chiassai Martini hanno firmato il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” con cui intendono “adottare strategie congiunte per ...

No al progetto di “riqualificazione” dei giardini Porcinai ad Arezzo - No al progetto di “riqualificazione” dei giardini porcinai ad Arezzo - Negli ultimi mesi abbiamo assistito all’aumento esponenziale di articoli comparsi nei quotidiani locali in cui vengono riportati casi di violenza che si sono verificati nei dintorni dei giardini ...

Piazza della Badia e Giardini Porcinai: ecco come è andato l'incontro in Prefettura - Piazza della Badia e giardini porcinai: ecco come è andato l'incontro in Prefettura - La sicurezza in piazza della Badia e nei giardini porcinai al centro dell'incontro tra categorie economiche e Prefettura avvenuto oggi ad Arezzo. Alla fine Confcommercio e Confesercenti esprimono ...