Nelson Mandela Children’s Fund il gala a Cannes

(Di venerdì 17 maggio 2024) Venerdì 24 maggio alle ore 19 il, in collaborazione con Trigo networks, ospiterà uncostellato di celebrità che ha visto sostenitori come Richard Branson e Denzel Washington presentarsi per una causa che mira a promuovere la sicurezza e il benessere dei bambini del mondo. Dove si terrà il? L’evento si terrà durante il Festival dipresso Villa Oxygene, al 137 di Av. des Cactus Vallarius 06220. Quale scopo si prefigge il? Fondato in onore del combattente per la libertà sudafricano e sostenitore globale della resistenza pacifica, il Fondoper l’infanzia è nato nel ...