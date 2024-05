Nations League di Volley Femminile - l’Italia vince con la Bulgaria | è il secondo successo di fila

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 17 maggio 2024) Antalya, 17 maggio 2024 – Arriva un altro splendidodeldiin. Al Torneo, in svolgimento ad Antalya in Turchia, le Azzurre hanno battuto laper 3-0 (25-11, 25-22, 25-19). E' il seconda vittoria in competizione per la Nazionale guidata da Coach Velasco. Domaniscenderà ancora in campo e affronterà le padrone di casa della Turchia, campionesse d'Europa in carica. Il match dalle 19, ora italiana. Sarà la chiusura della prima parte del Torneo. Foto feder.it