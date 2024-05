Nargi fa il pienone | L’energia positiva della gente mantiene viva la fiamma in me

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Avellino la cittàcultura,vivibilità,sostenibilità e dei giovani. Tutto quello che vogliamo per Avellino lo abbiamo racchiuso in cuore che ho messo nei cinque annipassata amministrazione“. E’ il messaggiocandidata sindaca, Lauranel giornopresentazione ufficiale alla città. Una coalizione civica composta da 88 candidati consiglieri di cui 35 donne, 53 uomini e 25 giovani under40, ripartiti in tre differenti liste: “Siamo Avellino“, “Davvero” e “la Libertà“. Durante il discorso dal palco,ha sollecitato i vari candidati ma ha ringraziato anche chi ha continuato il suo cammino in questa tornata elettorale: gli assessorivecchia ...