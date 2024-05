Napoli - Zanini | Allegri può garantire praticità

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 17 maggio 2024) Nicola, allenatore ed ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a “Football 1 Club” in onda su Football 1 Station. Tra le altre cose, ha parlato dell’idea. Di seguito le sue parole.sudopo la finale di Coppa Italia “Credo sia stato un periodo molto stressante e si sia tolto qualche sassolino dalle scarpe. Anche l’anno scorso, nonostante le difficoltà, è riuscito a portare in porto una barca che stava affondando. A livello di risultati, ha fatto quel che doveva. Si può discutere sulla qualità del gioco, ma quest’anno ha portato a casa entrambi gli obiettivi stagionali. Dopo la sconfitta con l’Inter, c’è stata la crepa grossa della stagione, con le sole tre vittorie nel girone di ritorno”sual ...