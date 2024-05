Napoli - tamponamento a catena | feriti padre e figlia

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDue centuari –– sono rimastiin un incidente stradale, con un, avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Arenaccia, a. I due erano in sella ad uno scooter incolonnati nel traffico. Una macchina ha tamponato una vettura che la precedeva e poi quest’ultima ha tamponanto lo scooter. I due centauri sono finiti contro un altro veicolo, fermo in coda, che precedeva il motociclo. Anche la terza auto ha tamponato l’altro veicolo cheera dinanzi. Si è trattato di unmultiplo che ha visto coinvolti in totale quattro auto ed un motociclo. L’urto ha provocato lesioni ai due centauri, in particolare la passeggera, B.A., di 33 anni residente in Via Colonnello Lahalle, è stata trasportata presso ...

Napoli, incidente in via Arenaccia: tamponamento tra auto e moto, fuga per il responsabile e donna in fin di vita in ospedale - Alle ore 16:20 circa, le auto su Via Arenaccia, erano ferme nel traffico, in coda prima dell'intersezione con la Via Lahalle, quando il conducente di una Toyota Yaris ha ...

