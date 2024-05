Napoli - pizzaiolo accoltella un collega e scappa | grave ragazzo di 25 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ha colpito ilpiù giovane con due fendenti al torace e poi si è dato alla fuga. Quando i poliziotti sono arrivati, di lui non c'era più traccia. È ricercato attivamente undi 49, accusato di aver ferito un 25enne la sera del 16 maggio nella pizzeria Partenopea, situata in viale Kennedy, quartiere Fuorigrotta, periferia occidentale di. Il giovane è stato inizialmente medicato al San Paolo e poi trasferito all'Ospedale del Mare, dove è stato operato d'urgenza. Fortunatamente, non è in pericolo di vita. I motivi del ferimento non sono ancora chiari. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione sarebbe scaturita da una discussione tra i due mentre erano al lavoro. Il giovane si è recato autonomamente al Pronto ...