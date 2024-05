Napoli in Ritiro | Un' estate Abruzzese con De Laurentiis

(Di venerdì 17 maggio 2024) L'Aquila - A Palazzo Petrucci è stata tenuta una conferenza stampa per annunciare i ritiri estivi del, in programma a Dimaro e Castel Di Sangro. Nonostante un ritardo dovuto a un guasto sulla linea dei treni ad alta velocità tra Firenze e Roma, il presidente Deè giunto per presentare i piani del club. Ila Dimaro Folgarida si svolgerà dall'11 al 21 luglio, mentre quello a Castel di Sangro avrà luogo dal 25 luglio al 10 agosto. Deha iniziato con una premessa, sottolineando che ulteriori aggiornamenti verranno forniti entro il 31 maggio. Ha anche accennato alla nomina di un nuovo direttore sportivo, senza però fornire ulteriori dettagli. Successivamente, il presidente Marsilio ha annunciato un accordo di altri 6 anni con il, evidenziando l'attrattiva ...

“Per noi è motivo di soddisfazione, di orgoglio perché evidentemente chi sceglie l’Abruzzo si trova bene. Le condizioni ideali per mettere in piedi una squadra competitiva sono qui. L’Abruzzo è ai massimi livelli nel poter offrire servizi, ...

