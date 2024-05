Napoli-Fiorentina 2-2 | Kvara manda una buona notizia per De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ilpareggia 2-2 contro lamostrando pregi e difetti. Ma la punizione magica diè una bellaper Dein vista del futuro. Ilimpatta 2-2 contro lanel match del Franchi, mostrando ancora una volta luci e ombre di questa stagione travagliata. Ma dal pareggio arriva anche una nota positiva per Dein vista del futuro. Pregi e difetti sempre presenti I partenopei hanno dato ancora una volta prova di essere una squadra di qualità in attacco, ma estremamente fragile in difesa e incapace di gestire i momenti di difficoltà. Il vantaggio di Rrahmani infatti è stato subito vanificato dall’uno-due viola prima dell’intervallo. La magia diA risollevare il morale azzurro ci ...