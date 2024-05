Napoli - dovrebbe giocare Raspadori dal primo minuto A centrocampo c’è Cajuste Sky

(Di venerdì 17 maggio 2024) Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport, riporta le ultime novità sul. Questa sera alle ore 20:45 la sfida con la Fiorentina al Franchi. Sulc’è incertezza Le parole di Massimo Ugolini prima di Fiorentina-: «Sulc’è incertezza. Incertezza sull’Europa e sulle residue possibilità di accedere alla Conference League. Incertezza anche sul futuro della panchina azzurra. Probabilmente il favorito è Gasperini, poi Conte, Italiano e Pioli. Si lavora per la panchina dele sul mercato. Le parole del presidente De Laurentiis non hanno chiarito nemmeno la situazione sul rinnovo di Kvara. Molto probabilmente verrà venduto Osimhen, assente oggi.dalcon la ...

Sky – Conte e Gasperini in prima fila! Il Napoli vuole chiudere in tempi brevi: i dettagli - Sky – Conte e Gasperini in prima fila! Il napoli vuole chiudere in tempi brevi: i dettagli - Massimo ugolini, giornalista Sky, ha fatto il punto della situazione sul prossimo allenatore del napoli: "Per la panchina del napoli Con ...

Ugolini: “Napoli, per la panchina Conte e Gasperini in pole..” - ugolini: “napoli, per la panchina Conte e Gasperini in pole..” - A Sky Sport 24 è intervenuto il giornalista Massimo ugolini. Di seguito le sue dichiarazioni: “Per la panchina del napoli Conte e Gasperini sono appaiati, questi due allenatori sicuramente sono più av ...

Napoli, Conte e Gasperini primi nomi per la panchina. Pressing su Gudmundsson - napoli, Conte e Gasperini primi nomi per la panchina. Pressing su Gudmundsson - Il club del presidente De Laurentiis al lavoro per pianificare la prossima stagione, dopo le delusioni dell'anno post scudetto. Per la panchina Conte e Gasperini sono i favoriti. Ma Pioli e Italiano r ...