Napoli criminale - più miseria che nobiltà

(Di venerdì 17 maggio 2024) Riciclaggio, prestanomi, usura, camorra, mafia. È fatto anche di questo l’economia di(manteniamo l’obiettivo su di lei ma potremmo allargarlo all’intero Paese). Non è una sorpresa per nessuno. Eppure, ogni volta che un episodio di cronaca ne fornisce la conferma si riparte con le analisi e le solite considerazioni. Necessarie, per carità, ma forse non sufficienti. La scoperta della proprietà non proprio adamantina di un noto ristorante del centro storico – Dal Presidente – fornisce l’occasione per l’ennesima incursione nel campo grigio in cui si confondono malaffare e opportunismo di un ceto professionale e imprenditoriale che per bisogno o semplice desiderio di guadagno facile non arretra di fronte alle richieste di collusione. L’esplosione del turismo in ogni forma – soprattutto in quella stracciona – ha trasformato la città in un coacervo di friggitorie e ...