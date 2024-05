Napoli - Calzona | La squadra ha disputato una buona partit - peccato aver avuto quel momento di black out

D’Angelo : Credo che De Laurentiis abbia capito gli errori fatti, non a caso sul direttore sportivo si è mosso in anticipo e sull’ allenatore sta lavorando da mesi A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto ...

Calzona in conferenza: "Mi prendo le colpe, ma basta sciacalli! Dicono che non alleno la squadra, le sedute sono tutte filmate!” - Calzona in conferenza: "Mi prendo le colpe, ma basta sciacalli! Dicono che non alleno la squadra, le sedute sono tutte filmate!” - Francesco Calzona, allenatore del napoli, parlerà in conferenza stampa al termine del match pareggiato per 2-2 contro la Fiorentina ...

CALZONA (S. STAMPA), A Napoli ho trovato una catastrofe - CALZONA (S. STAMPA), A napoli ho trovato una catastrofe - Francesco Calzona, allenatore del napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo il 2-2 contro la Fiorentina: "È chiaro che devi vincere certe partite, ma oggi eravamo contro una ...

Fiorentina-Napoli 2-2, Calzona abbandona la nave: «Futuro Ci penserà solo De Laurentiis» - Fiorentina-napoli 2-2, Calzona abbandona la nave: «Futuro Ci penserà solo De Laurentiis» - Giocavamo contro la Fiorentina che non è una squadra da poco, una squadra con organico importante». Francesco Calzona si lecca le ferite, il napoli non svolta nemmeno a Firenze: «La squadra mi è ...