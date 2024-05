Napoli - Alvino | De Laurentiis potrebbe depistare sul nuovo allenatore

(Di venerdì 17 maggio 2024) Carloha parlato del mercato dela Kiss Kiss, ipotizzando un possibile depistaggio di Desulla scelta dell’. Il calciomercato delè già entrato nel vivo e Carlo, nel corso del suo intervento a Kiss Kiss, ha fatto il punto sulle strategie del club partenopeo per la prossima stagione. Il depistaggio sulUna delle questioni più calde in casariguarda ovviamente la scelta del successore di Luciano Spalletti. Secondo, Deessere intenzionato ale voci sul prescelto: “Può darsi che l’accordo ci sia, ma che non si può ...

Secondo Carlo Alvino , Antonio Conte sarebbe il prescelto per la panchina del Napoli. Ma il club non ufficializzerà il nome prima del termine della stagione. Il Napoli è al lavoro per definire il successore di Calzona, ma l’ufficialità sul nuovo ...

Alvino: "Manna segue Sudakov e Khephren Thuram per il centrocampo" - alvino: "Manna segue Sudakov e Khephren Thuram per il centrocampo" - Quali sono i rinforzi che cerca il napoli Tanti, sicuramente. E qualcuno di questi arriverà anche per potenziare il centrocampo ...

ON AIR - Alvino: "Non solo Thuram e Sudakov, il Napoli pensa anche a Sanchez del Galatasaray" - ON AIR - alvino: "Non solo Thuram e Sudakov, il napoli pensa anche a Sanchez del Galatasaray" - Carlo alvino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss napoli: “Nella conferenza di ieri ho rivisto un De Laurentiis calmo, spero che possa essere ambizioso come è sempre stat ...

Alvino: "Il Napoli sta pensando seriamente a Sanchez del Galatasaray" - alvino: "Il napoli sta pensando seriamente a Sanchez del Galatasaray" - Carlo alvino attraverso Kiss Kiss napoli ha parlato anche della scelta del nuovo allenatore lanciando una nuova ipotesi di mercato per l'attacco.