Napoli a Firenze per l’ultimo treno europeo | Raspadori titolare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIlha ufficializzato i due ritiri estivi. La conferenza fiume di Aurelio De Laurentiis ieri pomeriggio a Palazzo Petrucci non ha fornito le notizie sperate. Ma, ascoltando qualche radio e qualche tv, sarebbe stata un’illusione aspettarsi il contrario. Forse viene il direttore sportivo che la stampa ha già annunciato qualche mese fa, forse Kvaratskhelia rinnova, forse anche Osimhen, forse for… Parole, parole, parole, avrebbe detto Mina con Alberto Lupo. Doppio ritiro condizionato dalla posizione in classifica Ci lascia ben poco la conferenza di ieri, se non le già riconosciute e conosciute località di Dimaro e Castel Di Sangro: c’è da vedere se, quest’ultimo ritiro abruzzese durerà quanto previsto, perché se ilconcluderà il campionato senza posizionamento, la squadra azzurra disputerà i ...