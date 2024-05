Nando Pagnoncelli presenta le opinioni degli italiani sull’Europa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 17 maggio 2024) Bergamo. Penultimo appuntamento del percorso “Orizzonte Europa”, promosso dalle Acli di Bergamo, sabato 18 maggio alle ore 16.00 in collaborazione con l’Associazione Mutuo Soccorso presso la sede in via Zambonate con, presidente di IPSOS Italia, per illustrare i dati riguardanti lesull’Unione Europea. “Dopo aver approfondito le diverse questioni relative all’Europa – afferma Daniele Rocchetti, presidente delle Acli di Bergamo – vista la vicinanza della scadenza elettorale dell’8 e 9 giugno occorre prendere in esame leper testare il livello di conoscenza delle istituzioni europee e la credibilità che esse hanno nell’opinione pubblica italiana. Rischiamo sempre di avere una mappatura ...