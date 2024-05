Myrta ha parlato con Fedez | Ha ammesso il momento di tensione

(Di venerdì 17 maggio 2024) Non accenna a placarsi il polverone intorno al caso dello scontro trae Cristiano Iovino. OggiMerlino a Pomeriggio 5 ha rivelato di aver sentito privatamente il rapper, che le avrebbe confermato ‘undi forte’ con Iovino nella discoteca milanese The Club. Van gate a parte, una cosa adesso è certa: i dissapori trae la Merlino sono acqua passata… “Non sono io ‘la bionda’ della notte del pestaggio” Sul caso-Iovino interviene la modella milanese #LudovicaDiGresy che in un’intervista a Il Messaggero ha spiegato: “Quella sera, sono andata a cena fuori con i miei genitori e il mio fratellino alle 19:30, alle 21:30 ero… pic.twitter.com/h6pWF7FRQn — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 16, 2024: “Hocon ...

Michel Dessì ieri a Pomeriggio 5 ha incontrato nuovamente Fedez per parlare della sua vittoria in tribunale contro il Codacons e delle attività di beneficenza del rapper. In studio con Myrta Merlino c’erano Jane Alexander e Cesara Buonamici e ...

Come prevedibile oggi Myrta Merlino a Pomeriggio 5 si è occupata dell’aggressione a Cristiano Iovino e del presunto coinvolgimento di Fedez nel caso. Dopo il servizio che hanno mandato in onda le opinioniste in studio si sono espresse e c’è stato ...

Myrta Merlino lascia Pomeriggio Cinque in anticipo: cosa succederà adesso - myrta Merlino lascia Pomeriggio Cinque in anticipo: cosa succederà adesso - Dopo appena un anno, l'esperienza a Pomeriggio Cinque della giornalista sarebbe già arrivata al capolinea. Ecco i possibili successori ...

RUMORS OF THE DAY: Fedez va da Cattelan, Myrta saluta Pomeriggio 5 - RUMORS OF THE DAY: fedez va da Cattelan, myrta saluta Pomeriggio 5 - myrta non c'è, è andata via... myrta non c'è, è andata via. Pomeriggio 5 non è più cosa sua. Secondo alcune indiscrezioni, pare che la conduzione di myrta Merlino - nell'era post-Barbara d'Urso (che i ...

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5. Al suo posto Cesara Buonamici - myrta Merlino lascia Pomeriggio 5. Al suo posto Cesara Buonamici - Il mondo della televisione italiana è in subbuglio con le ultime indiscrezioni riguardanti la possibile partenza anticipata di myrta Merlino da Pomeriggio 5. Secondo quanto riportato, la conduttrice p ...