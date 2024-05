Multe e tasse si saldano alla macchinetta del caffè

Tempo di lettura: 3 minutiNonostante la scadenza avvenuta il 3 dicembre 2020, la Soget, la società concessionaria del servizio di riscossione multe tasse non pagate per conto del Comune di Salerno , avrebbe continuato a riscuotere somme e a ...

Sarà anche la città più bella del mondo, eppure Venezia, già trasformata in luna park dai visitatori mordi e fuggi, nonché in una slot machine per commercianti, ristoratori e venditori di souvenir, adesso si sta trasformando in serbatoio per le ...