mRNA - come funzioneranno i farmaci ad RNA-messaggero e come costruiremo nuovi vaccini

(Di venerdì 17 maggio 2024) Siamo all’inizio degli anni ’60. Alcuni ricercatori del King’s College d Cambridge (Regno Unito), svelano un segreto chiave per la sintesi delle proteine da parte dell’organismo. C’era infatti bisogno di svelare quali fossero le invisibili caratteristiche del “postino” che ha il compito di recepire le istruzioni portate nel DNA e riuscire a portare copie di piccole porzioni dello stesso DNA ai ribosomi cellulari, centrale di produzione proteica. Ebbene, questo postino si chiama RNA-, o. Ci sono voluti decenni per giungere a poter impiegare le doti di questo portalettere cellulare in medicina. Negli anni ’70 i ricercatori hanno capitointrodurla all’interno delle cellule, ma solo venti anni dopo si è iniziato a studiare la possibilità di utilizzarla a scopo preventivo e terapeutico, attraverso la ...