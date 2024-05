Mostra la pistola a un’amica ma parte un colpo | muore agente 22enne della polizia locale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 17 maggio 2024) È morto Christian Rovida, l’didi 22 anni di Mortara (Pavia), ferito gravemente nel pomeriggio del 17 maggio da unpartito dalla suamentre era nelle mani di una sua amica. Il tragico incidente è avvenuto in una villetta di Gropello Cairoli (Pavia), in Lomellina, come riportato dai siti locali. Il vigile è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia. Giunto in ospedale in condizioni critiche, è stato sottoposto a un intervento chirurgico nel disperato tentativo di salvargli la vita. Purtroppo, gli sforzi dei medici sono stati vani e il giovane è deceduto in sala operatoria. I carabinieri di Pavia e Vigevano (Pavia) hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ...