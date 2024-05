Mostra la pistola a un' amica e parte un colpo | morto agente di 22 anni - choc a Mortara

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024), nel Pavese: undi polizia localelad'ordinanza a un'e dall'armainavvertitamente un. Ècosì, al policlinico San Matteo di Pavia, l', che aveva solo 22. L'episodio è avvenuto oggi, venerdì 17 maggio intorno alle 16, in una villetta di Gropello Cairoli, in Lomellina. Lo sparo, come riporta il Corriere della Sera, sarebbe partito in modo accidentale. Il vigile, assunto da soli 6 mesi, stavando la suaall'. Quando gliel'avrebbe fatta prendere in mano, però, non ci sarebbe stata la sicura. E così sarebbe partito un proiettile che ha raggiunto il 22enne al petto. ...