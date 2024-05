Morto un bambino di 5 anni azzannato dal pitbull di famiglia - l’aggressione mentre era in braccio alla nonna nel giardino di casa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 17 maggio 2024) Undi cinquedopo essere statodaldi. La tragedia è avvenuta a Palazzolo Vercellese verso le 19.30 di oggi venerdì 17 maggio. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118. Ma i soccorsi non sono bastati per salvare la vita al. Al momento delnel piccolo centro di poco più di mille abitanti, ilsi trovava inpasseggiava innel tentativo di farlo smettere di piangere. All’improvviso il cane si è avventato contro la donna, per poi rivolgersi contro ilazzannandolotesta. Assenti i ...