Morto Franco di Mare - il giornalista era malato di tumore ai polmoni

(Di venerdì 17 maggio 2024)Di, reporter e inviato Rai per quasi quindici anni nei più disparati teatri di guerra internazionali, èvenerdì 17 maggio a 68 anni, per le conseguenze delpolmonare che lo affliggeva da tempo: a comunicare il decesso, la famiglia, con una scarna nota alle agenzie di stampa: “Abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall’affetto degli amici più cari, oggi si è spentoDi“. Nato nel 1955 a Napoli, Francesco Diinizia la sua carriera giornalistica nei ranghi del quotidiano comunista l’Unità, salendone i ranghi fino alla carica di caporedattore. Passato in Rai, nella redazione giornalistica del secondo canale, Diricopre il ruolo di inviato speciale per l’estero, in ...