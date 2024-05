Morti sospette alla Rsa di Offida - la battaglia legale non è finita | ricorso contro l’assoluzione di Wick

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ascoli, 17 maggio 2024 – In 17 pagine il procuratore generale di Ancona Roberto Rossi ha sintetizzato ilcol quale chiedeCorte di Cassazione di annullare la sentenza di assoluzione emessa dCorte d’Assise d’Appello di Ancona nei confronti di Leopoldoper i reati di omicidio consumati in danno di Lucia Bartolomei, Vincenzo Gabrielli, Domenica Grilli, Luigi Salvucci, Maria Antonietta Valentini e Teresa Vagnoni e per il tentato omicidio di Giuseppina Cameli. L’impugnazione è stata depositata nella cancelleria della Cassazione a Roma e si attende ora che venga fissata la data della trattazione della spinosa vicenda che ha avuto due momenti chiave: la condanna all’ergastolo peremessa l’1 giugno 2022 dCorte d’Assise d’Appello di Macerata e la sentenza di ...

