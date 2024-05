Morte Franco Di Mare - la commozione di Fabio Fazio | Ci lascia una grande lezione

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2024 "Con la morte di Franco Di Mare perdiamo un grande giornalista ed è una perdita per tutti" detto la segretaria del Pd Elly Schlein , a margine dell'evento "Per un'Europa umana, concreta sostenibile", tenutosi in ...

Franco Di Mare, grande giornalista e persona perbene - franco Di Mare, grande giornalista e persona perbene - franco Di Mare era innanzitutto un uomo buono, una persona perbene, poi anche un grande giornalista. Sempre in prima fila, sempre sul campo, spesso purtroppo campi di battaglia, a contatto non solo co ...

Franco Di Mare, morto per mesotelioma: è ancora rischio amianto in Italia - franco Di Mare, morto per mesotelioma: è ancora rischio amianto in Italia - Il triste motivo è rappresentato dalla notizia della morte del giornalista franco Di Mare, affetto da questo raro tumore (se ne era tornati a discutere, in realtà, già dopo l’annuncio della malattia ...

Franco Di Mare, il matrimonio con Giulia Berdini due giorni prima di morire: insieme da 8 anni - franco Di Mare, il matrimonio con Giulia Berdini due giorni prima di morire: insieme da 8 anni - Secondo quanto riportato dall'Agenzia Dire, franco Di Mare si era appena sposato con Giulia Berdini, sua compagna da otto anni, solo due giorni prima della sua morte. Dopo anni di relazione, la coppia ...