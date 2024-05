Morì dopo piatto spaghetti, per la nipote di Mario Basso giudizio immediato: “Uccisa per l’eredità” - Morì dopo piatto spaghetti, per la nipote di Mario basso giudizio immediato: “Uccisa per l’eredità” - Il pm di Catania ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per Paola Pepe, accusata di aver ucciso la prozia Maria basso per ottenerne l'eredità pari ...

Alluvione Romagna, un anno dopo: ecco perché il mio giudizio da sindaco di Ravenna su risarcimenti e messa in sicurezza è negativo - Alluvione Romagna, un anno dopo: ecco perché il mio giudizio da sindaco di Ravenna su risarcimenti e messa in sicurezza è negativo - È trascorso un anno da quella terribile alluvione che ha colpito la Romagna, prima il 2-3 maggio, poi il 16-17 maggio 2023. Ciò che ci siamo trovati ad affrontare un anno fa è stato qualcosa di assolu ...