Mobilità docenti 2024 - pubblicato l’elenco trasferimenti e passaggi

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il Ministero dell’Istruzione e del Merito hai risultati delle operazioni didel personale docente per l’anno scolastico/25. Come segnala la Cisl Scuola, i movimenti totali ammontano a oltre 58mila, un dato significativo che riflette le esigenze e le dinamiche del corpo insegnante italiano.: pubblicati i risultatideiche hanno ottenuto il trasferimento o ilo è disponibile sul sito dell’Ufficio territoriale di destinazione. Per ogni nominativo,indica la scuola di destinazione, la tipologia di posto richiesto, il punteggio complessivo e le eventuali precedenze accordate. Al personale che ha ottenuto il trasferimento o ilo è stata ...

Mobilità 2024/25, 57. 824 i movimenti effettuati, oltre 33mila le richieste di trasferimento soddisfatte. 62.393 i posti vacanti - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha ufficialmente pubblicato i risultati delle operazioni di mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2024/25. Come segnala la Cisl Scuola, i movimenti totali ammontano a 57.824. Dettagli dei movimenti Dei ...

Esito trasferimenti docenti 2024 in pubblicazione, 57.824 movimenti: i dati Cisl per gradi di scuola - Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono ... Quindi si può attivare una procedura di conciliazione entro massimo 15 giorni dall'atto pubblicato in ...