Mobilità docenti 2024 - pubblicati trasferimenti e passaggi Bollettini provinciali COMPLETO

(Di venerdì 17 maggio 2024) In pubblicazione idegli Uffici scolasticicon gli esiti delle domande didel personale docente per l'anno scolastico-25. L'articolo

In pubblicazione i bollettini degli Uffici scolastici provinciali con gli Esiti delle domande di Mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2024 -25. L'articolo Esiti Mobilità docenti 2024 , ecco i bollettini provinciali [In aggiornamento] ...

In pubblicazione i Bollettini degli Uffici scolastici provinciali con gli esiti delle domande di Mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2024 -25. L'articolo Mobilità docenti 2024 , pubblicati trasferimenti e passaggi. Bollettini ...

Esito trasferimenti docenti 2024 in pubblicazione, 57.824 movimenti: i dati Cisl per gradi di scuola - TABELLE - ... in caso di rilevazioni di errori, è possibile intervenire con un reclamo ad hoc per ottenere una rettifica sulla disposizione dei bollettini ufficiali di mobilità. Sulle controversie riguardanti le ...

Esiti mobilità docenti 2024 - 2025, venerdì 17 maggio online i movimenti - MODELLO DI RECLAMO - Rivedi la Diretta - ... in caso di rilevazioni di errori, è possibile intervenire con un reclamo ad hoc per ottenere una rettifica sulla disposizione dei bollettini ufficiali di mobilità. Sulle controversie riguardanti le ...