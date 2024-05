Mo | Rouen e non solo - in Europa aumentano i casi di antisemitismo

(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - L'attenato a, dove un uomo armato stava dando fuoco a una sinagoga prima di essere neutralizzato dalla polizia francese, èl'ultimo di una serie di attacchi antisemitici in. Gli osservatori ne hanno segnalato un drammatico aumento da ottobre. Rias, che monitora l'in Germania, ha documentato un aumento del 320% degli incidenti nel mese successivo al 7 ottobre. Il Consiglio delle istituzioni ebraiche in Francia (Crif) ha affermato che nei tre mesi successivi agli attacchi di Hamas, gli incidenti antisemiti sono stati in numero equivalente a quelli dei tre anni precedenti messi insieme. Nelle ultime settimane la sinagoga principale di Varsavia è stata attaccata con bombe incendiarie e il presidente del sindacato belga degli studenti ebrei è stato aggredito a ...

Pentagono, Kiev utilizzi armi Usa solo in Ucraina - Pentagono, Kiev utilizzi armi Usa solo in Ucraina - (ANSA) - ROMA, 17 MAG - Il Pentagono ha affermato di non aver cambiato la sua posizione riguardo all'uso da parte dell'Ucraina delle armi fornite dagli Stati Uniti nell'ambito degli aiuti militari, ri ...

