(Di venerdì 17 maggio 2024) Bangkok, 17 mag. (Adnkronos) - Il presidente dellaGianni Infantino ha stabilito che ladella Federcalcio palestinese didall'associazione nonaiildellache si terrà in Tailandia. La mozioneinvece sottoposta a un comitato di esperti che invierà le sue raccomandazioni in merito allaentro il 20 luglio. La Federcalcio palestinese sostiene che la squadra nazionale e i club israeliani dovrebbero essere penalizzati poiché il paese ha violato il diritto internazionale con l'occupazione dei territori palestinesi e per aver consentito alle squadre israeliane situate nelle aree occupate di competere nel ...

La Palestina ha fatto richiesta , tramite una nota ufficiale, alla FIFA di sanzionare Israele per la violazione dei diritti umani La Palestina ha fatto richiesta , tramite una nota ufficiale, alla FIFA di sanzionare Israele per la violazione dei ...

Mo: Fifa, 'richiesta di espellere Israele non sarà messa ai voti durante Congresso' - Mo: fifa, 'richiesta di espellere Israele non sarà messa ai voti durante Congresso' - Bangkok, 17 mag. (Adnkronos) - Il presidente della fifa Gianni Infantino ha stabilito che la richiesta della Federcalcio palestinese di espellere Israele dall'associazione non sarà messa ai voti duran ...

Gaza, Wafa: «Quattro morti per un bombardamento in una scuola» - Gaza, Wafa: «Quattro morti per un bombardamento in una scuola» - La scuola ospitava sfollati nel campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza. La federazione calcistica palestinese ha chiesto alla fifa di sospendere Israele. La federazione internazionale chiederà ...

Guerra a Gaza, Israele si prepara a stringere Rafah nella morsa. LIVE - Guerra a Gaza, Israele si prepara a stringere Rafah nella morsa. LIVE - Israele si prepara a stringere Rafah nella morsa. Cinque soldati israeliani uccisi da fuoco amico, razzi da Hezbollah. Abu Mazen accusa Hamas: 'ha dato pretesti a Israele'. Dal vertice della Lega ...